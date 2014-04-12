Семь случаев клещевого энцефалита зарегистрированы в Приморье

Жители края продолжают обращаться к специалистам после присасывания клещей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Роспотребнадзор. Так, на 23 июля в крае с нарастающим итогом зарегистрировано 6117 обращений с присасыванием клещей на 30 административных территориях.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество обращений остается примерно на уровне предыдущего года (6066 обращений).

На экспресс-исследование сдано 4197 клещей, снятых с жителей края, в 572 клещах обнаружены возбудители клещевых инфекций, в т.ч. антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 17 клещах, в 482 клещах обнаружены боррелии; в 26 клещах — эрлихии; в 30 клещах — анаплазмы; в 17 — риккетсии.

Клещевой энцефалит зарегистрирован в семи случаях — в Артёме, Анучинском, Кавалеровском, Пожарском районах и во Владивостоке (присасывание клеща Надеждинский район: Соловей ключ).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]