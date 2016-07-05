В Приморье спасатели ищут женщину, пропавшую еще 15 июля в Спасском районе
18 июля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданки 1939 года рождения, которая потерялась 15 июля в районе села Прохоры Спасского муниципального района.
Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали.
19 июля к поискам приступили спасатели. На сегодняшний день уже обследовано 50 кв. км. Территории, поиски результатов не дали и будут продолжены. На месте работают шестеро спасателей и три единицы техники.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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