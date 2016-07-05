Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:12
  0

В Приморье спасатели ищут женщину, пропавшую еще 15 июля в Спасском районе

В Приморье спасатели ищут женщину, пропавшую еще 15 июля в Спасском районе

Фото: АиФ

18 июля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданки 1939 года рождения, которая потерялась 15 июля в районе села Прохоры Спасского муниципального района.

Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали.

19 июля к поискам приступили спасатели. На сегодняшний день уже обследовано 50 кв. км.  Территории, поиски результатов не дали и будут продолжены. На месте работают шестеро спасателей и три единицы техники.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря