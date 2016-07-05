В Приморье спасатели ищут женщину, пропавшую еще 15 июля в Спасском районе

18 июля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданки 1939 года рождения, которая потерялась 15 июля в районе села Прохоры Спасского муниципального района.

Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали.

19 июля к поискам приступили спасатели. На сегодняшний день уже обследовано 50 кв. км. Территории, поиски результатов не дали и будут продолжены. На месте работают шестеро спасателей и три единицы техники.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]