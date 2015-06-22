Обитатель Приморского океанариума морж Миша научился подражать птицам
Репертуар звезды Приморского океанариума моржа Миши пополнился еще одним номером. Теперь Миша достоверно пародирует утиное кряканье. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу океанариума.
«Мы не учили Мишу специально произносить этот звук, в природе для общения моржи используют очень разные по звучанию сигналы», - пояснил тренер Приморского океанариума Антон Орлов.
Всего в арсенале у любимца публики около сорока номеров, многие из них многосоставные. Миша – артист с характером, у него есть две программы выступления – длинная и короткая, и какая именно будет исполнена, во многом зависит от его настроения. Но независимо от расположения духа ластоногая звезда всегда посылает воздушные поцелуи поклонникам своего таланта и с удовольствием принимает аплодисменты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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