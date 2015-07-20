Анонс на 24 июля

24-29 июля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Турнир по бадминтону мировой серии Гран-При Russian Open. Начало в 10.00.

24 июля — День кадастрового инженера в России.

24 июля — День флориста в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]