Жительница Приморья зарезала сожителя-инвалида в пьяной ссоре

Хорольским районным судом вынесен приговор гр-ке З., которая признана виновной в убийстве. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в с. Сиваковка. Фигурантка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя на почве личных неприязненных отношений к своему сожителю, умышленно нанесла последнему удар ножом в область грудной клетки, и убила его.

Принимая решение о доказанности вины подсудимой в содеянном, суд учел показания очевидцев преступления, сообщивших, что в момент ссоры потерпевший не представлял опасности, поскольку находился в сильном состоянии опьянения и, с учетом имевшегося у него заболевания, с трудом мог передвигаться.

Признав фигурантку виновной в убийстве, суд назначил ей за содеянное 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]