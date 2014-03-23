«Вести: Приморье»: «Дмитрий Донской» ждет своего часа на дне Японского моря
На дне Японского моря обнаружили затонувший 113 лет назад крейсер «Дмитрий Донской». Сенсационную находку сделали южнокорейские дайверы, которые поспешили поделиться кадрами в интернете. С 1905 года корабль лежит на глубине почти 450 метров. Корпус «Дмитрия Донского» серьезно пострадал в Цусимском сражении, а вот палуба сохранилась в хорошем состоянии. Будут ли поднимать военное дореволюционное судно, а самое главное — кто это должен сделать? Сюжет об этом смотрите в программе «Вестей: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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