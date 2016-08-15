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Площадь «морских огородов» за пять лет увеличилась в Приморье в три раза

Площадь «морских огородов» за пять лет увеличилась в Приморье в три раза

Фото: masterok.livejournal.com

Выращиванием марикультуры в Приморье занимаются 80 предприятий на площади почти 58 тысяч гектаров. С начала года произведено почти 8 тысяч тонн гребешка, мидий, устриц, трепанга и ламинарии.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, за пять лет площадь морской акватории под аквакультуру увеличилась в Приморье в три раза.   

До 2016 года у предприятий находилось в пользовании около 18 тысяч гектаров морской акватории. На сегодняшний день она составляет уже почти 58 тысяч гектаров.

Напомним, в Приморье ежегодно увеличиваются объемы производства аквакультуры. В первом полугодии выращено почти 8 тысяч тонн гребешка, мидий, устриц, трепанга и ламинарии. Реализовано более 550 тонн продукции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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