Во время сильных дождей в Приморье похолодает
Погода на наступившей неделе будет неустойчивой. В первой половине на большей территории Приморья осадков не ожидается. Лишь на севере края под влиянием фронтальных разделов сохранятся дожди различной интенсивности. Температурный фон по-прежнему высокий.
Во второй половине недели с запада подойдёт новый фронтальный раздел. Он подхватит воздушную массу бывшего тропического шторма, который в настоящее время смещается над Китаем. Произойдет обострение атмосферного фронта, пройдут обильные дожди на большей территории Приморья. Температурный фон понизится на 4–6 градусов.
В последний рабочий день интенсивность дождей уменьшится. Лишь местами ещё сохранятся кратковременные осадки. Температура воздуха снова начнёт повышаться.
Во Владивостоке начало недели без существенных осадков. Температура воздуха ночью +18…+22 °С днем +25…+30 °С. В дальнейшем не исключен небольшой дождь. Температурный фон понизится. К концу недели погода улучшится. Вновь вернется жара.
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Подробности об ожидаемых на территории края осадках можно прочесть здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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