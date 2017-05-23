Во время сильных дождей в Приморье похолодает

Погода на наступившей неделе будет неустойчивой. В первой половине на большей территории Приморья осадков не ожидается. Лишь на севере края под влиянием фронтальных разделов сохранятся дожди различной интенсивности. Температурный фон по-прежнему высокий.

Во второй половине недели с запада подойдёт новый фронтальный раздел. Он подхватит воздушную массу бывшего тропического шторма, который в настоящее время смещается над Китаем. Произойдет обострение атмосферного фронта, пройдут обильные дожди на большей территории Приморья. Температурный фон понизится на 4–6 градусов.

В последний рабочий день интенсивность дождей уменьшится. Лишь местами ещё сохранятся кратковременные осадки. Температура воздуха снова начнёт повышаться.

Во Владивостоке начало недели без существенных осадков. Температура воздуха ночью +18…+22 °С днем +25…+30 °С. В дальнейшем не исключен небольшой дождь. Температурный фон понизится. К концу недели погода улучшится. Вновь вернется жара.

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Подробности об ожидаемых на территории края осадках можно прочесть здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]