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Вчера, 22:30
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«Информационное Приморье»: Цифровое телевидение охватит все Приморье

Приморье перейдет на цифровое вещание до конца 2018 года. Благодаря федеральной целевой программе теперь вместо одного—двух аналоговых телеканалов, доступных жителям отдаленных районов края, будут 20 бесплатных. Уже этой осенью начнут запуск 147 станций, передающих сигнал от второго мультиплекса, а к концу года почти 100% региона будет охвачено качественным телевещанием.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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