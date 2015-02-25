Каждую ночь буквально боевые действия разыгрываются в бухтах залива Посьет. С одной стороны — те, кто охраняет свои огороды, с другой — те, у кого есть охранное обязательство на весь залив. После того, как в 2016 административным решением здесь запретили работу предприятий аквакультуры, конфликты стали обостряться.

Хотим мы того или нет, но браконьерство — точно такая же визитная карточка Хасанского района, как и его природные достопримечательности. Один из способов искоренения зла — максимальное развитие легального производства, когда сами хозяйственники поставят заслон для защиты своей продукции на морском дне. Пока же фигурантами уголовных дел по фактам браконьерства становятся и те, кто получает охранные обязательства от органов госвласти. Вернее, те, кого нанимают для защиты статуса Посьета как памятника природы. А это дает им не только полномочия беспрепятственно передвигаться по всей акватории, но и подворовывать при всяком удобном случае. Порой так входят в раж, что нарушают пограничный режим.

Роман Витязев, зам. председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры: «Общество заключило договор с охранным агентством, один из соучредителей которого был не так давно задержан после погони сотрудниками ДПС, задержан с незаконно выловленным трепангом. По информации, данный трепанг был выловлен в бухте Экспедиции, возбуждены уголовные дела».

В эпицентре конфликта — бухта Экспедиции. Она попала в зону памятника природы залив Посьет уже тогда, когда на морской акватории больше десяти лет легально вели свою деятельность предприятия аквакультуры. Постановление Приморского краевого совета народных депутатов 1974 года еще в то время и появилось на свет именно для этой цели.

Валентин Дубинин, врио вице-губернатора Приморского края: «Если изначально взять, 991-ое, это постановление, то в нем было написано, что это для восстановления этих видов моллюсков, ничего не было написано про изъятие. И когда их раздали, вроде, с точки зрения, кто этим занимался, шло все правильно. А потом возник вопрос».

Марина Шемелина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в ПК: «До сегодняшнего дня действует решение совета народных депутатов 1974 года, 991, и, на мой взгляд, оно не запрещает безусловное ведение деятельности».

И вот в 2016-м — резкий поворот: категорический запрет на хозяйственную деятельность на территории памятника природы, границы которого нигде официально не обозначены — им объявлена вся морская территория залива, распоряжаться которой, по закону, могут исключительно федеральные органы власти. До 2016 года, как раз к тому времени, когда в бухте Экспедиции и соседних бухтах, уже была налажена система воспроизводства морских гидробионтов, когда на дне морских огородов постоянно высаживается молодь гребешка, мидий, трепанги, формируется большой запас особо ценных биоресурсов — выгнать из Посьета всех, кто этот запас создал и оставить право распоряжаться им только тем, кто якобы по закону будет охранять залив Посьет от якобы грядущей экологической катастрофы

Роман Витязев, зам. председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры: «Заместитель руководителя Росрыболвоства ответил официально, что предприятия, попавшие в эту ситуацию, являются законными пользователями, договоры действуют, и государство обязано соблюдать все договоры пользования».

Попытки выдавить из Посьета легальных производителей разваливаются и в судах разных инстанций.

Роман Витязев, зам. председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры: «Есть решение и Хасанского районного суда, рассматривавшего дело в отношении одного из пользователей. Дело было возбуждено по инициативе департамента природных ресурсов. Решение суда однозначное — состава нарушения нет, административное дело прекращено, департамент его не обжаловал».

Марина Шемелина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в ПК: «Один выпуск мальков у них был сорван, потому что он не заактирован, и, естественно, они не смогли бы доказать, что это они их туда посеяли. Поэтому сейчас это такое длящееся нарушение прав предпринимателей, которое никак не может разрешиться».

В октябре 2017 года, буквально через несколько дней после начала главой региона Андрей Тарасенко встречался с предпринимателями на их краевой конференции, где марикультурщики поставили его в известность о жестком конфликте. Тут же глава региона распорядился создать Межведомственную рабочую группу по вопросам ведения марикультурной деятельности на особо охраняемых природных территориях, которую в январе 2018 года возглавил врио вице-губернатора Приморья Валентин Дубинин.

Валентин Дубинин, врио вице-губернатора Приморского края: «Опять Минприроды не соглашается с нами, мы опять подготовили документы. Для меня страшно другое: если там не работает предприниматель — там работает браконьер».

В этой истории есть еще одна интересная деталь — вовлечённость в этот конфликт интересов общественных экологических организаций разного толка. Если просто изучить интернет-ресурсы, то можно без труда обнаружить, что до 2016 года, когда постановление 1974 года вдруг стало актуальным, никто, подчеркнем, никто из общественников-экологов не поднимал тему угрозы заливу Посьет от разведения здесь марикультуры! И тут — часть экологических общественников на 180 градусов поменяли свое мнение, без аргументов утверждая, что разведение аквакульутры в морской акватории Приморья ей навредит!

Марина Шемилина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: «Для меня очень важно, чтобы права предпринимателей не нарушались, ведомства между собой что-то решают, а страдает предприниматель».

Попытка использовать постановление 1974 года в интересах определенного круга лиц уже натолкнулась на жесткое сопротивление и полпредства президента в ДВФО и Минвостокразвития. Эта попытка нанесла очевидный репутационный удар по стратегии развития марикульутры на Дальнем Востоке как одного из главных направлений всей промышленности региона. Под угрозой оказалось создание более тысячи легальных рабочих мест, образование порядка 20 проектов для добычи 50 тысяч тонн гидробионтов в год (сейчас добывают чуть более 9). И самое важное — под угрозой оказалось намерение создать в морских акваториях Приморья целенаправленную и хорошо организованную систему борьбы с браконьерством и теневым бизнесом морских биоресурсов! Специалисты, коренные жители и многие чиновники хорошо понимают, кому это выгодно! В слух и на телекамеру об этом не говорят, но кто лично заинтересован в этом, известно многим!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]