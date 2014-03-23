Совет Федерации России призывает власти Южной Кореи к диалогу по поводу найденного крейсера «Дмитрий Донской». Корабль времен русско-японской войны обнаружили южнокорейские специалисты на дне моря, недалеко от острова Улындо Южной Кореи. И теперь эта страна претендует на собственность корабля.

«Дмитрий Донской» пролежал под толщей воды 113 лет. Его останки обнаружили дайверы на дне Японского моря в территориальных водах Южной Кореи. Видео опубликовали на местном интернет-ресурсе. Иностранные водолазы работали по заданию компании «Синиль», которая вот уже несколько лет занималась поисками русского крейсера и теперь собирается поднять его со дна. Однако пока южнокорейские власти не дают этого сделать. Решают, кому именно принадлежит корабль: стране, на чьей территории его обнаружили, или под чьим флагом он ходил.

Юрий Ведерников, старший научный сотрудник музея подводных сил России г. Санкт-Петербург: «Корабль был затоплен под русским андреевским флагом. В современности это собственность РФ. Конвенция ООН допускает осмотр погибшего корабля, признавая обязательное уважение к останкам человеческим и признавая военный корабль за страной его флага, то есть — за Россией».

«Дмитрий Донской» участвовал в Цусимском сражении в 1905 году. Крейсеру удалось выйти из боя. Он направился в сторону Владивостока, когда его вновь окружили японские корабли. Командование крейсера приняло решение затопить судно. Броненосный крейсер ушел под воду с поднятым флагом.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Колоссальное внимание к истории привлекает легенда о том, что на борту затонувшего крейсера находится 200 тонн золотых слитков. Это почти 133 миллиарда долларов. Исторического подтверждения догадок нет, а ажиотаж все больше напоминает биржевую аферу».

С появлением информации о золоте по корейскому законодательству стоимость операции по поднятию судна значительно дорожает. Компания «Синиль» собиралась самостоятельно начать подъем судна уже осенью этого года.

Юрий Ведерников, старший научный сотрудник музея подводных сил России г. Санкт-Петербург: «Подъем крейсера — это очень затратно. Я полагаю, что поднять его целым просто физически не получится. А во-вторых, при подъеме беспокоится прах погибших людей. В-третьих, возникает проблема: что с ним делать после подъема? Сохранение — еще более затратная операция».

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что хотел бы призвать корейскую сторону к диалогу по этому вопросу и отметил, что нельзя допустить утраты предметов исторического значения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]