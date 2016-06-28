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Владивостокцы требуют ликвидировать пешеходную "кишку" на Магнитогорской (видео)

Неравнодушная жительница Владивостока прислала на WhatsApp "Вести:Приморье" очередной видеопример идиотской пешеходной логистики, которая по прежнему присутствует в некоторых местах столицы Приморья.

Судя по видеокадрам, пешеходам в районе остановки общественного транспорта Магнитогорская порой по несколько минут приходится ждать своей очереди, чтобы протиснуться в пешеходную "кишку" между автотрассой и подземным переходом. Горожанка считает, что "администрации района нет никакого дела до пешеходов и надеется, что ее обращение в СМИ сдвинет решение этого вопроса"

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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