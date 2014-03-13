В гости к дальневосточному хищнику на велосипеде. В национальном парке «Земля леопарда» в понедельник, 23 июля, открылся новый и самый большой туристический маршрут. Проходит он по живописной местности и подходит для любителей дикой природы. По новому маршруту прошлась и наша съемочная группа.

Анна Маричева, журналист: «Здесь берет свое начало новый туристический маршрут «Семиверстка». Длина его — 10 километров. Но по дороге можно свернуть на дополнительные тропы: пройти лишние 3 или 5 километров».

Маршрут для тех, кому нравится много ходить и ещё больше — фотографировать. Путь проложен по вершинам и хребтам гор, откуда открываются захватывающие панорамные виды величественной природы Приморского края.

Себастьян Маккин, турист из Дании «Это очень красивый маршрут, здорово побывать здесь, на природе, в национальном парке «Земля леопарда», услышать пение птиц, увидеть бабочек, прекрасные виды, которые открываются с этого маршрута».

Мэдс Вейлби, турист из Дании: «Я приехал сюда исследовать дикую природу Дальнего Востока России, увидеть ее нетронутую, неиспорченную человеком, она полностью дикая. Это захватывает и вдохновляет».

Анна Маричева, журналист: «В солнечную погоду с этого маршрута открывается замечательный вид на Амурский залив. Сейчас, если бы не было тумана, можно было бы увидеть мосты на остров Русский и через бухту Золотой Рог».

Проехать по новому маршруту можно и на велосипеде. Но это вариант для смелых и тренированных. На дороге много резких спусков и высоких подъёмов.

Подходит путь и для любителей скандинавской ходьбы. На протяжении всей тропы расставлены информационные стенды и указатели. Подумали организаторы и о местах для отдыха туристов.

Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экопросвещению и туризму: «Для того, чтобы попасть на этот маршрут, необходимо прибыть в визит-центр национального парка, получить входной билет, и вместе с входным билетом мы каждому туристу будем выдавать подробную карту маршрута, и еще один самый важный момент посещения этой тропы — это, конечно же, техника безопасности, потому что мы все находимся здесь в условиях дикой природы».

В национальном парке — это второй маршрут, доступный для самостоятельного посещения. На этом пути можно встретить следы диких животных: от косули до амурского тигра. Дикие кошки выбирают эту местность для своих переходов в другие районы.

Зиля Ибатуллина, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экопросвещению и туризму: «На этом маршруте уже походили кабаны, и настолько уже убедительно оставили свои следы, что они прошлись по нашему маршруту, сегодня утром наверняка это было».

Новый маршрут уже принимает своих первых туристов. Всех тех, кто хочет испытать свои силы наедине с дикой природой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]