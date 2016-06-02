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«Океан» научит «Детей мира» профессии «следователь». Видеорепортаж Сергея Станчика

«Дети мира» собрались во Владивостоке. Во всероссийском детском центре «Океан» состоялось открытие международной летней смены. Отдохнуть в лагере приехали школьники не только из разных регионов России, но и из разных стран.

Международную смену под названием «Дети мира» открыли с размахом. Здесь около сотни детей из 10 стран. В лагерь приехали школьники из Беларуси, Франции, Сербии, Казахстана, Лаоса, Вьетнама, Китая, Японии и Мьянмы.

Падамьяр, представитель делегации из Мьянмы: «Наши дети приехали из театральной академии Мьянмы. Привезли пять номеров, которые представляют культуру и традицию нашей страны. Мы уверены, что России понравится удивительное и красивое искусство Мьянмы».

Но и российские участники смены готовы удивлять зарубежных гостей. Каждый из них привез с собой частичку своей малой Родины.

Баерма Данжинова, руководитель делегации из Республики Бурятия: «Мы сами участвуем в смене «Этно-Групп». Поэтому мы привезли свою концертную программу. Фольклор. Хотим показать себя, посмотреть на других, набраться опыта».

В этом году в детском центре организованы пять тематических программ. Одна из них — «Юный следовать» — этим летом стартовала впервые.

Аврора Римская, старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю: «Им расскажут о профессии следователя. Расскажут о всех тонкостях. Наглядно покажут криминалистическую технику, которую используют в своей работе следователи».

Для многих школьников программа «Юный следователь» — это возможность не только интересно провести время, полученные знания некоторым пригодятся в их будущей профессии.

Егор Чунихин, участник смены (г. Новосибирск): «Я хочу стать криминалистом. Поступить в питерскую или московскою академию следственного комитета».

Смена «Юный следователь» продлится 21 день. Всем участникам вручат отличительные знаки и дипломы об ее окончании.

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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