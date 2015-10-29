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Международный День бокса массово впервые отпраздновали во Владивостоке. Видеорепортаж Марии Ежевской

Международный День бокса массово впервые отпраздновали во Владивостоке в Детском центре «Океан». В празднике приняли участие дети из десятка стран, всего 1700 человек. Для них выступили сверстники, самые талантливые боксёры края.

Благодаря России его отмечают во всём мире. День бокса и масштабные торжества в нашей стране привлекли иностранцев. В 2018-ом он стал международным. В этом году Владивосток дает старт большому спортивному празднику.

В приморской столице его отмечают интернациональным коллективом. Дети, более полутора тысяч человек из Китая, Лаоса, Японии, Беларуси, Франции, Казахстана и всей России, в детском центре «Океан» следят за сражениями на ринге.

- За синего болели, выиграл красный. Интересно, зрелищно.

- На бокс никогда не ходила, смотрела только по телевизору, но это стоит того, чтобы посетить.

- Я занимаюсь хореографией, но бокс мне нравится, думаю попробую.

Бои показательные и спортсмены юные, но накал совсем не детский. Победа легко никому не дается.

Джонас Чидози, боксёр: «Спорт — это больше чем спорт, это целая жизнь. И чтобы добиваться результата, нужно отдаваться полностью».

Федор Кириченко, боксёр: «Мой отец боксёр, мой брат боксёр, у меня не было выбора, куда идти. С рождения в перчатках. Тренируюсь каждый день. В воскресенье нет тренировок с тренером, иду с пацанами на турники».

Болельщики признаются, теперь самим хочется надеть перчатки. День бокса — увлекает молодежь. Глава края Андрей Тарасенко наградил ветеранов приморского бокса.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Эти праздники детям лидеров показывают, которые есть. Спортивные праздники вдохновляют».

Массовые тренировки, выступления олимпийцев прошли по всей России.

И Международной ассоциацией бокса принято решение провести Чемпионат мира 2019 года в нашей стране, в Сочи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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