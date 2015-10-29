Международный День бокса массово впервые отпраздновали во Владивостоке. Видеорепортаж Марии Ежевской
Международный День бокса массово впервые отпраздновали во Владивостоке в Детском центре «Океан». В празднике приняли участие дети из десятка стран, всего 1700 человек. Для них выступили сверстники, самые талантливые боксёры края.
Благодаря России его отмечают во всём мире. День бокса и масштабные торжества в нашей стране привлекли иностранцев. В 2018-ом он стал международным. В этом году Владивосток дает старт большому спортивному празднику.
В приморской столице его отмечают интернациональным коллективом. Дети, более полутора тысяч человек из Китая, Лаоса, Японии, Беларуси, Франции, Казахстана и всей России, в детском центре «Океан» следят за сражениями на ринге.
- За синего болели, выиграл красный. Интересно, зрелищно.
- На бокс никогда не ходила, смотрела только по телевизору, но это стоит того, чтобы посетить.
- Я занимаюсь хореографией, но бокс мне нравится, думаю попробую.
Бои показательные и спортсмены юные, но накал совсем не детский. Победа легко никому не дается.
Джонас Чидози, боксёр: «Спорт — это больше чем спорт, это целая жизнь. И чтобы добиваться результата, нужно отдаваться полностью».
Федор Кириченко, боксёр: «Мой отец боксёр, мой брат боксёр, у меня не было выбора, куда идти. С рождения в перчатках. Тренируюсь каждый день. В воскресенье нет тренировок с тренером, иду с пацанами на турники».
Болельщики признаются, теперь самим хочется надеть перчатки. День бокса — увлекает молодежь. Глава края Андрей Тарасенко наградил ветеранов приморского бокса.
Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Эти праздники детям лидеров показывают, которые есть. Спортивные праздники вдохновляют».
Массовые тренировки, выступления олимпийцев прошли по всей России.
И Международной ассоциацией бокса принято решение провести Чемпионат мира 2019 года в нашей стране, в Сочи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.07.2018 «Океан» научит «Детей мира» профессии «следователь»
-
22.08.2017 "Медиапарад" для участников спецсмены в ВДЦ "Океан" проведет ГТРК "Владивосток"
-
09.08.2017 «Вести: Приморье»: Как в Красном Яре отмечают День Бикина?
-
02.06.2016 Дети из стран АТР отдохнут в Приморье этим летом
-
30.05.2016 В Находке загорелся гаражный бокс
-
29.10.2015 Эксперты в области дополнительного образования собрались на международный форум в детском центре «Океан»
Добавить комментарий