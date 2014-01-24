«Вести: Приморье»: Опасный участок приморской трассы уносит жизни
Серьезное дорожно-транспортное происшествие в Надеждинском районе. Погибли и пострадали несколько человек. Микроавтобус-маршрутка на полном ходу врезался в легковушку, в которой находилась семья. Женщина скончалась на месте, отца с ребенком доставили в больницу. ДТП произошло на повороте в поселок Мирный. Водители говорят, что это один из самых опасных участков на федеральной трассе. Подробности этой истории смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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