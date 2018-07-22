Полиция: Житель Чугуевки, получивший удар электрошокером, «оказал неповиновение»

Как соображен «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, что у 19-летнего гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с сотрудником магазина, а впоследствии с представителями ЧОП.

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Законное требование полицейских прекратить нарушение общественного порядка мужчина не выполнил, выражался нецензурной бранью.

Правонарушителя доставили в отдел полиции для составления административного протокола. Во время задержания гражданин оказал неповиновение, вследствие чего полицейский применил электрошокер.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения В отношении него составлен протокол по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Появление в общественных местах в состоянии опьянения).

По данному факту проводится проверка. В случае установления факта неправомерных действий сотрудника ОМВД России по Чугуевскому району, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Материалы о публичном оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором сотрудник полиции в ответ на слова задержанного: «Эй, толстый» ударил его электрошокером. В ответ задержанный нанес удар в область челюсти полицейскому. Подоспевшие сотрудники ЧОП скрутили задержанного и передали его сотрудникам полиции. Как утверждается в комментариях к видео, события имели место 21 июля в селе Чугуевка Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]