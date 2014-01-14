Командированный из Владивостока принял "Виагру" и умер на руках у московской путаны
55-летний коммерсант из Владивостока скончался в Москве 20 июля. Перед сексуальной близостью у мужчины случился инфаркт, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт mk.ru.
Отдыхая в кафе в центре Москвы, мужчина познакомился с 41-летней Марго. Женщина оказывает интимные услуги в съемной квартире на Смоленской улице. Час общения — 3 тыс. рублей, а ночь — 15 тысяч. В квартире она собрала всякие замысловатые приспособления для секса, в том числе и садо-мазо, чему удивились даже бывалые оперативники, позже приехавшие по вызову.
Как позже рассказывала сама дама, с этим мужчиной, представившимся ей Владимиром из Владивостока, она проследовала в жилище для расслабления. В кафе они выпили по чашке крепкого кофе, и в гостях мужчина тоже попросил угостить кофе. Марго приготовила растворимый напиток. С ее слов, они разговаривали полчаса, как внезапно новый друг упал, держась рукой за сердце, а его зрачки расширились и стали неестественно белого цвета. Марго спросила, что он употреблял, кроме кофе. Теряя сознание, мужчина кивнул на «Виагру» (это средство он выпил незаметно). Заняться любовными утехами они не успели.
Женщина легкого поведения позвонила в «скорую помощь», а также успела заглянуть в телефон Алексея Николаевича — там было всего 4 контакта, один из них телефон его начальника. Марго позвонила руководителю, проинформировала о пикантной ситуации. Алексей, кстати, до того как все произошло, выглядел вполне здоровым. Скорее всего, сердце дало сбой из-за акклиматизации после семичасового перелета, употребления двух чашек кофе вдобавок с «Виагрой».
С предварительным диагнозом «острый инфаркт миокарда» мужчину отвезли в больницу, где спустя несколько часов он скончался. Марго очень печалится — за ее более чем 20-летнюю практику это первый смертельный случай.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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