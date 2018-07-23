18-летнего парня,пропавшего во Владивостоке, нашли в 600 км от дома

Станислава Домрачева, пропавшего около 10 дней назад во Владивостоке, нашли на границе Приморского и Хабаровского краев. Парня в окрестностях Лучегорска обнаружил один из местных жителей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ИА AmurMedia.

— Пропавшего парня нашли сегодня в Лучегорске. Местный житель обнаружил его в лесной местности. Сейчас жизни и здоровью найденного молодого человека ничего не угрожает, — уточнил агентству руководитель поисково-спасательного отряда "Амур-Поиск" Сергей Савельев.

По данным поисковиков, 18-летний Станислав Александрович Домрачев пропал во Владивостоке в воскресенье, 15 июля, и до настоящего времени его местонахождение оставалось неизвестным.

Есть предположение, что парень может являться участником так называемой школы выживания. Молодой человек должен был выдвинуться из столицы Приморского края в сторону дальневосточной столицы.

В Хабаровском крае к розыску парня оперативно подключилась команда поисково-спасательного отряда "Амур-Поиск". Добровольцы, успевшие добраться до Уссурийска, опросили по пути всех возможных очевидцев событий в краевом центре – водителей-дальнобойщиков.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]