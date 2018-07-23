Особенности пляжного отдыха в Приморье: взгляд из Хабаровска

Сотни жителей Хабаровского края устремились на юг Приморья - поскольку там установилась хорошая погода. Хасанский район уже принимает гостей, но чтобы добраться до пляжей, сначала нужно преодолеть полосу препятствий - дорога разбита. Между тем, туры в Андреевку в этом сезоне снова выросли в цене - например, 10-дневный отдых на человека там в среднем обойдется от 35 до 55 тысяч рублей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт vestidv.ru.

Бездорожье и пыль – удручающая картина на въезде в приморскую Андреевку. Вокруг – далеко не курортные ансамбли, а скорее китайские развалы. Пестрящие, порою , уникальными предложениями. Например, магазин дьюти-фри на колесах. Цены на продукты – отмечают отдыхающие из Комсомольска-на-Амуре - кусаются

Ольга и Алексей Ивановы, жители г. Комсомольска-на-Амуре:

- Цены ломят на все, оно того не стоит, конечно.

- Ну говорят же что даже Таиланд дешевле. Почему вы тут? Мы здесь, потому что самолетов боюсь

В Хабаровских турфирмах 10-дневная путевка на приморский курорт в этом сезоне – отмечают представители российского союза туриндустрии – стоит от 35 до 55 тысяч рублей.

Кирилл Рогачёв, корреспондент: "Отдых в Хасанском районе Приморья – сравнивают представители туриндустрии – по цене сопоставим с недорогими турами с страны Юго-Восточной Азии. Но хабаровчане, похоже, свой выбор уже сделали. Если путевки в ту же Андреевку еще можно купить на август, то в страны соседнего зарубежья уже невозможно"

Постоянное скачкообразное удорожание отдыха в Приморье специалисты связывают с тем, что в отличие от стран Юго-Восточной Азии, эти курорты активны только во второй половине лета

Валентина Асеева, представитель «Российского союза туриндустрии»: "Видимо, за счет повышения всех тарифов на энергоносители и прочее в любом случае в Андреевку туры увеличиваются постепенно стоимость. И еще может быть удорожание идет еще за счет того что не круглый год в Андреевке работают турбазы они только могут услуги могут предоставлять которые востребованы только, когда теплое море"

Сезон короткий, а другой работы здесь практически нет . Потому местные делают деньги, как умеют. Полет на парашюте над морем сейчас стоит три тысячи рублей. Четырехчасовая экскурсия на мыс Гамова — 1800 с человека.

Алексей Кириллов и Мария Вишневская, жители г. Хабаровска: "По мнению родственников, знакомых, считают, что Андреевка сейчас испортилась"

Несмотря на то, что это лето прохладное и существенно задержалось, местные верят, что всё упущенное обязательно наверстают. Невзирая сложности пути, завышенные цены, специфический сервис, приморские курортные городки все равно манят тысячи отдыхающих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]