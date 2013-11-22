Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:13
  0

Росприроднадзор расследует причины гибели амурского тигра в Приморье

Росприроднадзор расследует причины гибели амурского тигра в Приморье

Росприроднадзор по поручению Минприроды России выясняет причины гибели амурского тигра в Приморском крае. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, тело животного на прошлой неделе нашли сотрудники национального парка «Бикин». Специалисты Росприроднадзора предполагают, что животное могло утонуть при переправе через реку, но не исключено, что хищника убили браконьеры.

Отмечается, что точную причину гибели тигра можно будет назвать после получения результатов экспертизы. При необходимости к расследованию привлекут правоохранительные органы.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Школа телевидения

Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря