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Поиски женщины, пропавшей в Спасском районе, приостановлены

Поиски женщины, пропавшей в Спасском районе, приостановлены

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ПК

Спасатели прекратили поиски пожилой женщины, которая пропала в Спасском районе Приморья, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на МЧС. Напомним, 18 июля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение полиции с просьбой об оказании помощи в поиске гражданки 1939 года рождения, которая потерялась 15 июля в районе села Прохоры.

Поиски, проводимые полицией, родственниками и знакомыми, результатов не дали.

19 июля для оказания помощи в проведении поисковых работ убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО города Спасск-Дальний.

С 19 по 22 июля группой спасателей  была обследована территория в юго-восточном направлении от села Прохоры до железнодорожной станции Кнорринг, обследованы прилегающие дороги, поля и лесные массивы. Всего осмотрено 50 кв. км местности. Поиск результата не дал.

23 июля  поисковые работы проводились от села Прохоры до станции Старый Ключ. Осмотрено 9 кв. км территории Поиск результата не дал и приостановлен.

Нарастающим итогом обследовано 59 кв. км территории.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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