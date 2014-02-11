Уволился руководитель Дальневосточной оперативной таможни, где проводились обыски

Начальник Дальневосточной оперативной таможни Павел Фомин уволился по собственному желанию. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

"Фомин покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию. Он ушел на пенсию», - сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Как сообщалось, 2 июля в управлении Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) проводились следственные действия. Замначальника Дальневосточного таможенного управления, начальник ДВОТ Фомин был допрошен в качестве свидетеля.

В марте был арестован первый замначальника ДВТУ Сергей Федоров. Ему инкриминируется взяточничество в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, фигурант с декабря 2015 по октябрь 2017 года получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и $150 тыс. за общее покровительство коммерческой деятельности компании ЗАО «Дальзавод-Терминал».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]