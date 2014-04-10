«Вести: Приморье»: В крае появятся «бережливые поликлиники»
Модели лечебного учреждения будущего испытывают врачи Приморья. Во второй краевой больнице внедряют проект «бережливой поликлиники». Теперь пациенты могут быстро дозвониться до регистратуры, записаться на прием и попасть к нужному специалисту точно в назначенный час. Теперь здесь говорят, что больные больше не стоят в очередях у стойки регистратуры. Что сделали для этого в медучреждении? Об этом расскажем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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