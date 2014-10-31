В Приморье начали консультировать сирот по вопросу компенсаций за найм жилья
Свыше 200 консультаций по вопросу предоставления компенсаций расходов за найм жилья дали специалисты департамента труда и социального развития Приморского края за неделю. 17 человек уже подали заявление на выплату, остальные готовы обратиться в терротделы позже.
Как рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте, наиболее активными в этом вопросе оказались жители Надеждинского (40 обращений), Анучинского (34), Спасского (27) и Михайловского (24) районов. Во Владивостоке наибольшее количество консультаций – 20, провели специалисты Первомайского терротдела.
«Получить консультации и обратиться с заявлением по поводу выплаты приморцы из этой категории льготников могут в территориальных отделах краевого департамента труда и соцзащиты по месту съемного жилья», – информируют специалисты.
Обязательным условием для получения компенсации является включение заявителя в список граждан, имеющих право на обеспечение жильем, либо наличие судебного решения. Право на компенсацию молодые люди получают при условии окончания образовательных учреждений или военной службы по призыву.
Размер компенсации составляет 5 тысяч рублей, если гражданин подлежит обеспечению жильем во Владивостокском городском округе. В остальных случаях ежемесячная выплата составляет 3 тысячи рублей. На новую меру социальной поддержки в бюджете на 2018 год предусмотрели 50 миллионов рублей.
Компенсировать расходы за съемное жилье можно с 1 января 2018 года. Заявители вправе обратиться за предоставлением компенсации не позднее 1 апреля 2021 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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