В Приморье начали консультировать сирот по вопросу компенсаций за найм жилья

Свыше 200 консультаций по вопросу предоставления компенсаций расходов за найм жилья дали специалисты департамента труда и социального развития Приморского края за неделю. 17 человек уже подали заявление на выплату, остальные готовы обратиться в терротделы позже.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в департаменте, наиболее активными в этом вопросе оказались жители Надеждинского (40 обращений), Анучинского (34), Спасского (27) и Михайловского (24) районов. Во Владивостоке наибольшее количество консультаций – 20, провели специалисты Первомайского терротдела.

«Получить консультации и обратиться с заявлением по поводу выплаты приморцы из этой категории льготников могут в территориальных отделах краевого департамента труда и соцзащиты по месту съемного жилья», – информируют специалисты.

Обязательным условием для получения компенсации является включение заявителя в список граждан, имеющих право на обеспечение жильем, либо наличие судебного решения. Право на компенсацию молодые люди получают при условии окончания образовательных учреждений или военной службы по призыву.

Размер компенсации составляет 5 тысяч рублей, если гражданин подлежит обеспечению жильем во Владивостокском городском округе. В остальных случаях ежемесячная выплата составляет 3 тысячи рублей. На новую меру социальной поддержки в бюджете на 2018 год предусмотрели 50 миллионов рублей.

Компенсировать расходы за съемное жилье можно с 1 января 2018 года. Заявители вправе обратиться за предоставлением компенсации не позднее 1 апреля 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]