Модель "бережливой поликлиники" внедряют во Владивостоке. Видеорепортаж Светланы Дудик и Полины Паньковой
Модели лечебного учреждения будущего испытывают врачи Приморья. Во второй краевой больнице, например, внедряют проект «бережливой поликлиники». Подробнее о нем — далее.
Прежде всего, быстро дозвониться до регистратуры, записаться на прием и быть принятым у нужного специалиста точно в назначенный час — вот, что такое «бережливая поликлиника».
Светлана Бениова, главный врач ККБ №2, д.м.н. профессор: «Самая большая и первая проблема, с которой я столкнулась, которая была в этой поликлинике: это дозвониться в регистратуру».
Чтобы исправить погрешность, здесь создали колл-центр, который теперь позволяет до 60% всех записей к врачу реализовывать именно так, как удобно пациентам.
Юнона Вережкова, медицинский регистратор-оператор: «Они вам подскажут и подправят справку, к заведующим позвоните, и они вам подправят справку. Всего хорошего!»
Медицинский регистратор Юнона Вережкова, кстати, выдержала экзамен на профессиональную компетентность перед помощником министра здравоохранения. Столичный чиновник остался доволен. Но главное, больные больше не стоят в очередях у стойки регистратуры.
Татьяна Короткова, медицинский регистратор поликлиники ККБ №2: «У нас есть компьютер, в котором находятся все данные, какие нам надо, мы распечатываем талоны, по этим талонам подготавливаем карты на завтрашний прием, на сегодняшний, если люди дозаписались, перезаписались».
Любовь Милизгинова, пациент поликлиники ККБ №2: «Очень устраивает сдача анализов, терапевт дает заранее талоны, никакой толкучки, приходишь в свое время и это сохраняет нервы и здоровье».
В новый стандарт входит и оказание медицинской помощи на дому. В поликлинике работает специальная служба по вызовам. О визите пациентов предупреждают заранее. Для маломобильных оборудовали специальный кабинет.
Елена Рябченко, заместитель главного врача по поликлинике ККБ №2: «Это очень удобно для пациентов, которые оформляются на ПСЕ, для сдачи клинических анализов, к гематологу очень тяжелые пациенты, записаться могут предварительно через колл-центр. У нас в поликлинике более 300 маломобильных граждан, прикрепленных к нашей поликлинике, два—три вызова в день бывает».
Работает и программа «Исток» — тесное сотрудничество поликлиники и службы скорой помощи. Специалисты поликлиники могут по первому звонку оказать пациенту помощь, в том числе решить и вопрос о госпитализации. Более подробно обо всех новшествах расскажем в спецвыпуске программы «Пульс».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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