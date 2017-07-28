В Тихом океане формируется новая тропическая депрессия
В ближайшие 1,5–2 суток в при экваториальной зоне Тихого океана может появиться новая тропическая депрессия. Углубляясь, она будет медленно смещаться в северо-восточном направлении. В дальнейшем атмосферный вихрь развернётся, продолжит своё движение на северо-запад и к концу недели выйдет на острова Японского архипелага. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
Не исключено, что расчётные траектории будут меняться. При поступлении новых данных прогнозы перемещения вихря будут уточняться.
На сегодняшний день ясно одно: в ближайшие 5–7 суток выхода тайфуна на Приморский край не ожидается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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