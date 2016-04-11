Приморские рыбаки увеличили вылов кальмара почти в два раза
Предприятиями Приморья выловлено более 15 тысяч тонн кальмара с начала года. По сравнению с прошлым годом вылов кальмара увеличился на 6,7 тысяч тонн.
Квоты освоены на 34%, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края..
Вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин подчеркнул, что таких показателей удалось достигнуть благодаря хорошей промысловой обстановке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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