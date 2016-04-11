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Приморские рыбаки увеличили вылов кальмара почти в два раза

Приморские рыбаки увеличили вылов кальмара почти в два раза

Фото: delvaneo.ru

Предприятиями Приморья выловлено более 15 тысяч тонн кальмара с начала года. По сравнению с прошлым годом вылов кальмара увеличился на 6,7 тысяч тонн.

Квоты освоены на 34%, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края..

Вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин подчеркнул, что таких показателей удалось достигнуть благодаря хорошей промысловой обстановке.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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