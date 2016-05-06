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Во Владивостоке на пляже жестоко избили мужчину

Во Владивостоке на пляже жестоко избили мужчину

Полицейские проводят проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчине, который был обнаружен без сознания на пляже. Неизвестные хулиганы жестоко избили потерпевшего и скрылись с места происшествия.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, о сильно избитом мужчине на пляже в районе Татарской в скорую утром сообщили прохожие. Врачи оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу, где его незамедлительно направили на операцию. Помимо множественных ушибов мягких тканей головы, у мужчины зафиксировали перелом основания черепа.

Полицейские установили личность потерпевшего и приступили к поискам подозреваемых в нападении. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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