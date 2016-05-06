Во Владивостоке на пляже жестоко избили мужчину

Полицейские проводят проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью мужчине, который был обнаружен без сознания на пляже. Неизвестные хулиганы жестоко избили потерпевшего и скрылись с места происшествия.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, о сильно избитом мужчине на пляже в районе Татарской в скорую утром сообщили прохожие. Врачи оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу, где его незамедлительно направили на операцию. Помимо множественных ушибов мягких тканей головы, у мужчины зафиксировали перелом основания черепа.

Полицейские установили личность потерпевшего и приступили к поискам подозреваемых в нападении. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]