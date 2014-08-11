Во Владивостоке пешеход погиб под колесами мотоцикла

В дежурную часть отдельного батальона ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №23 на улице Беговая.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено: 29-летний водитель мотоцикла Кавасаки KLR 250 и пассажир двигались со стороны улицы Лермонтова. В районе дома №23 по улице Беговая мотоциклист совершил наезд на 26-летнего мужчину.

В результате автоаварии пешеход получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Пассажир мотоцикла госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Водитель мототранспорта не пострадал.

Установлено, что водительское удостоверение соответствующей категории у водителя отсутствует.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 29-летний мотоциклист отказался.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В текущем году мужчина привлекался к ответственности по ч. 2 ст. 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности).

По факту ДТП назначено проведение ряда экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

С начала 2018 года на территории Владивостока зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта, в которых пострадали 17 водителей, 6 человек погибло.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]