Тайфун "Ампил" поменял траекторию (карта погоды)
Разрушительный тайфун из Китая - «Ампил»- поменял свою траекторию движения и не принесет в Приморский край сильных ливней. Об этом сегодня заявил главный синоптик края Борис Кубай в интервью радиостанции «Вести ФМ Владивосток».
Борис Кубай, начальник Примгидромета: "Основные дожди пройдут в Хабаровском крае. В Приморском — дожди будут в четверг и связаны с атмосферными фронтами, но траектория другая, не тайфуна, интенсивные дожди пока не ожидаются, соответственно, не будет и наводнения"
Тайфун "Ампил" обрушился на побережье Китая возле Шанхая несколько дней назад. Порывы ветра в эпицентре тропического шторма достигали 100 километров в час. Власти Китая эвакуировали около 400 тысяч человек. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки. Последствия циклона окажут влияние на дальневосточные регионы ориентировочно 26-27 июля.
В МЧС уже заявили, что перебросят дополнительные группировки спасателей на Дальний Восток — в случае ливней осложнится паводковая обстановка.
Подробнее о том, как синоптики взаимодействуют с МЧС и ожидают ли в ближайшее время повтора тайфуна «Лайонрок» - слушайте на радиостанции «Вести ФМ: Владивосток» сегодня в 20.45 и завтра утром на 89,8 FM.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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