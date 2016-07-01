Анонс на 25 июля
25 июля во Владивостоке с 18.00 до 21.00 в Театральном сквере традиционно пройдет вечер исполнителей авторской песни, посвященный памяти Владимира Семеновича Высоцкого.
25 июля во Владивостоке с 18.00 до 21.00 на Спортивной набережной (зона амфитеатра) состоится вечер бардовской песни, посвященной памяти автора-исполнителя Сергея Булгакова.
25 июля во Владивостоке в 17.00 в галерее «Арка» (ул. Светланская, 5) откроется выставка Ирины Загузовой «Одежда».
25 июля во Владивостоке в 18.00 в библиотеке им. А. М. Горького (ул. Некрасовская, 59а) состоится презентация альманаха «Литературный Владивосток». Лето 2018».
25 июля во Владивостоке в 19.00 на стадионе «Авангард» (ул. Светланская, 106) пройдет командный Чемпионат России по спидвею. СК «Восток» Владивосток – СК «Турбина» Балаково.
25 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
25 июля — День речной полиции в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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