Анонс на 25 июля

25 июля во Владивостоке с 18.00 до 21.00 в Театральном сквере традиционно пройдет вечер исполнителей авторской песни, посвященный памяти Владимира Семеновича Высоцкого.

25 июля во Владивостоке с 18.00 до 21.00 на Спортивной набережной (зона амфитеатра) состоится вечер бардовской песни, посвященной памяти автора-исполнителя Сергея Булгакова.

25 июля во Владивостоке в 17.00 в галерее «Арка» (ул. Светланская, 5) откроется выставка Ирины Загузовой «Одежда».

25 июля во Владивостоке в 18.00 в библиотеке им. А. М. Горького (ул. Некрасовская, 59а) состоится презентация альманаха «Литературный Владивосток». Лето 2018».

25 июля во Владивостоке в 19.00 на стадионе «Авангард» (ул. Светланская, 106) пройдет командный Чемпионат России по спидвею. СК «Восток» Владивосток – СК «Турбина» Балаково.

25 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

25 июля — День речной полиции в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]