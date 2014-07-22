«Паллада» примет участие в параде на День ВМФ во Владивостоке

Учебное парусное судно «Паллада» примет участие в параде, посвященном Дню военно-морского флота во Владивостоке 29 июля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Фрегат пройдет мимо трибун Водной станции Тихоокеанского флота, где состоится основное празднования Дня ВМФ, сообщает пресс-служба Дальневосточного рыбохозяйственного университета, которому принадлежит судно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]