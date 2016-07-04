Полицейские задержали жительницу Уссурийска по подозрению в краже кошелька в магазине
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 59-летней местной жительницы о краже кошелька с денежными средствами. Причиненный ущерб составил более 18 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявительницу, возможных свидетелей, изучили записи камеры видеонаблюдения, установленной в магазине.
Потерпевшая пояснила, что, осматривая товар в одном из отделов магазина, расположенного на улице Сельскохозяйственная, положила кошелек на прилавок и, забыв его, пошла в другой отдел, а когда вернулась, кошелька не обнаружила.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 47-летняя местная жительница, которая в отделе полиции призналась в совершенном преступлении.
Часть похищенных денежных средств возвращена потерпевшей.
В отношении подозреваемой дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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