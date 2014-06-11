Медали «За спасение погибающих на водах» получили двое приморцев

24 июля в администрации Дальнереченского городского округа экс-министр МЧС России Владимир Пучков вручил медали «За спасение погибающих на водах» водителю пожарного автомобиля Александру Семёнову и жителю города Дальнереченск Андрею Загляда. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

ЧП произошло в Вербное воскресенье, 1 апреля 2018 года, на реке Большая Уссурка. Один из жителей Дальнереченска решил порадовать себя и своих близких вербными веточками, за которыми ему пришлось пройти по тонкому льду через реку на противоположный берег. Не дойдя до берега несколько метров, он провалился под лёд, и ему каким-то чудом удалось добраться до берега, откуда он и стал звать на помощь. Александр Семёнов, услышав крики о помощи, грамотно оценил обстановку и, используя деревянную лодку, Александр вместе со своим соседом – Андреем Загляда, подошли к замерзающему на противоположном берегу пострадавшему.

Оказав помощь мужчине, спасатели переправили пострадавшего через реку и передали бригаде скорой помощи. По словам медиков, пострадавший получил сильное переохлаждение и, если бы не вовремя подоспевшая помощь, человек мог погибнуть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]