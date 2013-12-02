Андрей Тарасенко и Ирина Роднина подписали соглашение по развитию школьного спорта в Приморье. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Андрей Тарасенко и Ирина Роднина подписали соглашение по развитию школьного спорта в Приморье. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат государственной думы, приехала во Владивосток с рабочим визитом. Кроме подписания важного документа, Ирина Роднина встретилась с приморцами, которые развивают детский спорт в крае.
Чтобы занятия спортом среди детей и подростков стали систематическими, Приморью необходим сильный тренерский штаб и хорошо оснащенные спортзалы. Развитие этих направлений — главная часть соглашения, которое подписали глава региона Андрей Тарасенко и Ирина Роднина. Депутат госдумы и координатор проекта «Единой России» «Детский спорт» делает упор на внеурочные занятия среди школьников.
Ирина Роднина, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт», депутат государственной думы ФС РФ: «Хотелось бы, чтобы в каждой школе был свой клуб, чтобы как можно больше было для детей соревнований, дети любят соревноваться. Здесь любая инициатива только поддерживается. Вот мы говорили о школьных видах, естественно, встал вопрос о самбо, дзюдо — те виды спорта, которые у нас развиваются».
В Приморье свои тенденции — активно развивается парусный спорт, гребля, хоккей. Уже традиционным стал чемпионат среди дворовых команд. На соревнования привозят юных хоккеистов со всего края. Большое внимание уделяют спорткомплексам в отдаленных от столицы Приморья городах. Только в этом году в селе Красный Яр открыли спортплощадку, в Партизанске — стадион, на очереди — реконструкция гребной базы.
Виктор Аблапов, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт», депутат думы г. Владивостока: «Мы, как партия, делаем акцент на массовости. Мы не ставим целью провести соревнование или чемпионат, мы вытягиваем детей, которые дома в основном сидят. Мы проводим занятия во дворах, мы привлекаем тренеров, спортсменов профессиональных, проводим спортивные уроки».
Ирина Роднина пообщалась с теми, кто развивает детский спорт в Приморье: тренерами секций, руководителями спортивных школ, депутатами, которые курируют направление в своих городах. Координатор проекта «Детский спорт» лично поблагодарила их за инициативу в работе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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