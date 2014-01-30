Предприимчивые приморцы готовы помочь осваивать дальневосточный гектар. К примеру, строить на новых территориях оригинально легкие дома. Первый жилой модуль из пенопласта уже появился на улице Днепровской. Наши корреспонденты проверили его на прочность.

Он точно для лунной колонии — этот дом. Строить вполне жизнеспособные объекты, которые могли бы и дачника устроить, и обычного сельского жителя придумал Андрей Косолапов, владивостокский электрик. К тому же как построишь такое чудо, так и разберешь. Год ушел на поиск единомышленников, подготовку проекта и производственной базы.

Андрей Косолапов, изобретатель: «Элементарно, хороший цех найти не так то просто. Ну, я надеюсь, что со временем модным станет что-то производить, а не продавать. И, глядишь, будет больше цехов, производителей и, так сказать, веселее подобные проекты можно будет делать».

Технология жилого модуля из пенополистирола, вообще-то это пенопласт, покрытый стеклопластиком, проста: две собранные заранее части соединяют специальными креплениями. Сооружение получается прочным, легким. И главное, не боится огня. Для удобства новоселов к тому же дом мобильный. Можно хоть сто раз менять место и вид из окна.

Андрей Косолапов, изобретатель: «Это как раз тот самый случай, когда у нас нет сетей, мы встаем там где-то в лесу, читай, на дальневосточном гектаре, ставим солнечную или ветровую электростанцию, подключаемся и живем круглый год».

Методом проб и ошибок Косолапов понял, что устойчивым дом будет и на четырех сваях. Для надежности собирается сам в нем пожить. А как распробуют конструкцию земляки, готов открывать новаторское производство. Больше всего рассчитывает на дачников и особенно — владельцев дальневосточного гектара. Все-таки 11 тысяч человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]