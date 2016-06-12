Крупный штраф заплатит управляющая компания в Приморье
Как рассказали «Вестям: Приморье» в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе проверки качества обслуживания домов ООО «ГУЖФ» выявлено их неудовлетворительное состояние.
«В доме № 215 по улице 3-я Площадка при обследовании подъезда № 3 установлено, что имеются следы затекания влаги, образовались многочисленные пятна, в местах протекания отслоилась штукатурка», – пояснили в жилинспекции.
Кроме этого, компания «ГУЖФ» на протяжении длительного времени не готовила предложения по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в соседнем доме.
«Эти вопросы не рассматривались общим собранием собственников помещений, компания не взаимодействовала с жильцами дома, что также отрицательно сказалось на состоянии здания», – уточнили в ведомстве.
За выявленные нарушения компания по решению суда оштрафована на 175 тысяч рублей.
Всего же в Приморье с начала этого года за нарушения в сфере ЖКХ управляющие компании оштрафованы почти на 5,5 миллиона рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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