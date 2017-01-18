«Вести: Приморье»: Пляж не для всех: «веревочники» напали на приморских журналистов
На съемочную группу «Вестей: Приморья» напали так называемые «веревочники». Журналисты отправились на съемки репортажа после сообщения жителей Владивостока о том, что за отдых на одном из пляжей бухты Парис без каких-либо оснований требуют 6 тысяч рублей. На просьбу нашего корреспондента показать документы на аренду земли молодые люди, перегородившие въезд на пляж, отреагировали неадекватно, начали отталкивать телеоператора, угрожать и оскорблять сотрудников ГТРК «Владивосток». Чем обернулась история, и в каких случаях действительно нужно платить за отдых, а в каких нет — расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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