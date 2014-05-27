Во Владивостоке перекрыто три сброса нечистот в бухту Золотой Рог
«Примводоканал» отремонтировал канализационный коллектор во Владивостоке в районе Корабельной набережной. Благодаря этому перекрыто три сброса нечистот в бухту Золотой Рог. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Через данный коллектор канализационные стоки, собираемые с центра города и близлежащих районов, самотеком попадают на насосную станцию, а затем на очистные сооружения. Со временем работа коллектора была нарушена, пропускная способность трубы упала до 30%. В часы пиковых нагрузок увеличивались засоры, выбросы нечистот.
В ходе восстановительных работ рабочие краевого предприятия вскрыли дорожное полотно, переложили и очистили трубы, вынув более 20 кубометров мусора.
Благодаря проведенному ремонту не только отрегулирована система сбора стоков, но и предотвращено три несанкционированных сброса в бухту Золотой Рог.
Сейчас специалисты заканчивают промывку коллектора, асфальтируют дорогу, под которой проходит трубопровод.
Восстановление работы коллектора позволило решить проблему сбросов на 30 лет.
За прошедший год сброс сточных вод в бухту Золотой Рог сокращен на 75%. В настоящее время во Владивостоке очищается более 85% всех канализационных стоков.
В данный момент ведется работа по переключению 16 оставшихся канализационных выпусков, 12 из которых планируется закончить в этом году.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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