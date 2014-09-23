Гуру приморской сексологии отмечает юбилей

Сегодня поздравления с 60-летним юбилеем от коллег, друзей и родных принимает один из основоположников приморской сексологии, врач-психотерапевт, д.м.н. профессор, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии Илья Ульянов.

Как сообщают "Вести:Приморье, со ссылкой на медицинский портал Приморского края, Илья Геннадьевич – признанный специалист не только на региональном, но и всероссийском, и международном уровне. Блестяще окончил лечебный факультет Владивостокского государственного медицинского института, а затем интернатуру и аспирантуру по психиатрии.

Профессиональное становление врача-психотерапевта проходило на разных медицинских площадках, где неизменно отмечали высочайшую квалификацию Ильи Ульянова, гибкое клиническое мышление и постоянный поиск новых подходов и методов к решению той или иной психологической проблемы. На протяжении многих лет он является одним из активных организаторов проведения в Приморье всевозможных съездов, конференций и семинаров по проблемам психического здоровья с привлечением ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Автор более двухсот научных работ, монографий и учебных пособий, Илья Геннадьевич регулярно выступает в роли научного руководителя при написании кандидатских и докторских диссертаций.

В 2003 г. награжден грамотой министра здравоохранения РФ, а в 2007-ом - нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», в этом же году профессору вручили медаль «За укрепление авторитета российской науки». В 2008 г. Илью Ульянова награждают медалью «За трудовые заслуги», орденом Н.И. Пирогова, памятными знаками «70 лет Приморскому краю» и «150 лет Владивостоку». В 2014 году приказом директора ФСКН России ему вручают медаль «За содействие органам наркоконтроля», а указом президента РФ от 14 августа 2014 г. доктору присваивается почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Мудрый наставник, замечательный педагог, внимательный коллега и чуткий врач, настоящий профессионал своего дела – так характеризуют Илью Геннадьевича ученики, пациенты, представители медицинского сообщества.

Один из жизненных принципов Ильи Ульянова - уметь восстанавливать свою зону комфорта и сохранять позитив внутри себя, подчеркивает vladmedicina.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]