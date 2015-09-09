Стали известны подробности трагедии в небе над пляжем Андреевки

23 июля 2018 года в селе Андреевка Хасанского района во время полета на водном парашюте разбились насмерть мужчина и женщина. "Вести:ПРиморье" со ссылкой на сайт dv.kp.ru сообщают подробности этой трагедии.

Как сообщила старший помощник руководителя приморского управления СК РФ Аврора Римская, несчастных не зафиксировали к страховочному жилету и подвесной системе.

– При подъёме парашюта за катером мужчина и женщина сорвались вниз, с высоты 50 метров. При падении отдыхающие получили серьезные травмы и погибли, – пояснила она.

На данный момент известны только фамилии и инициалы погибших. Мужчину звали А. М. Тихонович, он являлся гражданином Белоруссии. Женщину звали Т.А. Горюнова, она была уроженкой Приморья.

Это происшествие шокировало приморцев. Многие гости Андреевки только недавно сами поднимались в небо на этом самом парашюте – но им, в отличие от несчастной пары, повезло. Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось связаться с жителем Владивостока Максимом, который только недавно вернулся с того самого пляжа.

– Все произошло на так называемом последнем пляже. Чтобы было понятно – в Андреевке идет дорога через все пляжи, все произошло на самом дальнем из них. Я сам не видел, когда это произошло – в это время я оттуда уже уехал. Но я на этом самом парашюте катался неделю назад, у тех же ребят. В моем случае все было безукоризненно, страховку и крепления перед стартом тщательно проверяли, – рассказал он.

По словам Максима, бизнесмены, которые организовали смертельный аттракцион, занимаются пляжным бизнесом уже много лет. Они предоставляют на прокат «бананы», катера, парашюты и так далее. В серьезные передряги бизнесмены до этого не попадали.

Как сообщили «Комсомолке» в администрации Зарубинского поселения (Андреевка входит в его состав), тот самый «последний» пляж является частным. Муниципальных мест отдыха там нет вообще. Сейчас глава Зарубино Михаил Тагунов выехал в Андреевку, чтобы разобраться в произошедшем.

Против лиц, оказывавших услуги парашютного отдыха на пляже, завели уголовное дело. Речь идет о статье 238 Уголовного кодекса России. Им грозит до двух лет лишения свободы.

"Андреевская" трагедия - это далеко не первый случай в Приморье, когда у экстремального аттракциона оказываются фатальные последствия. 29 июля 2017 года в Рязановке погиб отдыхающий, решивший заняться парасейлингом. Установлено, что на аттракционе работали необученные люди, в том числе несовершеннолетние. Они не пристегнули людей к подвесным системам парашюта. В итоге, когда конструкция с людьми поднялась в небо, мужчина упал с высоты в воду, получил тяжелые травмы и впоследствии скончался.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]