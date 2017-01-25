Во Владивостоке разыскивают водителя, сбившего корову на о. Русский
22 июля в 19.20 в районе дома № 7/А по улице Церковная падь во Фрунзенском районе Владивостока произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло животное.
Установлено, что водитель автомашины, предположительно темного внедорожника, сбил корову, после чего скрылся с места происшествия.
Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку 8(423)2-490-921, 8(423)2-490-856, 8(423)2-490-856, 102.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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