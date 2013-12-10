Пятеро иностранных моряков осуждены в Приморье

Хасанский районный суд вынес обвинительный приговор пяти иностранным гражданам, которые признаны виновными в незаконном вылове водных биоресурсов и незаконном пересечении границы.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в мае 2017 года в территориальных водах Российской Федерации членами рыболовецкой бригадой иностранного государства. Не имея документов на право въезда на территорию РФ, фигуранты на мотоботе пересекли границу с целью промысла водных биологических ресурсов. Находясь в акватории Японского моря, они ловили краба «стригун опилио». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Преступные деяния рыбаков были пресечены сотрудниками ПУ УФСБ России по Приморскому краю.

С учетом изменений, внесенных судебной коллегий краевого суда, подсудимые осуждены за содеянное по совокупности преступлений к реальному лишению свободы на срок от 2,3 до 2,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]