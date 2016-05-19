В Хасанском районе, почти у границы с Китаем, житель южнокорейского Сеула решил развивать российское сельское хозяйство. Построил современный коровник и предоставил рабочие места жителям поселка Краскино. Он бесплатно возит молоко в районный детский дом и мечтает о расширении производства.

Черно-белые красавицы голштинских кровей — самой популярной в мире породы — сами выстраиваются на дневную дойку. Эти буренки отличаются высокой продуктивностью — за год каждая из них дает более шести тонн молока. Рекордсменок по надою на этой ферме знают по именам.

Зинаида Белоус, доярка: «Двадцать четвертая корова, она у нас как-то дала 20 литров за раз! Есть те, которые с именами, по характеру их называем, например, эту зовут Галя, потому что она любопытная».

Два года назад за постройку этой фермы взялся коренной житель южнокорейского Сеула — господин Чжан — так к нему здесь обращаются. Говорит, что сельское хозяйство — его призвание. И реализовать его он решил именно в России, на крайнем юге Приморья.

Чжан Мин Бок, фермер: «В России огромный потенциал! Природа и земля. И особенно в Хасанском районе. Трава хорошо растет, длительный срок».

Сейчас здесь всего полторы сотни коров, но господин Чжан готовит проект второго коровника. От своих Зорек, Пеструшек и Машек он в восторге. Поэтому дома, в Сеуле, он бывает не часто, но мечтает, чтобы корейцы тоже полюбили молочку.

Чжан Мин Бок, фермер: «Русские принимают молоко в пять раз больше, чем корейцы. Просто в Корее корова — это очень трудоемкое, и внутренние органы разные у нас».

Ежедневно эти буренки дают 800 литров молока. Объемы пока небольшие и их едва хватает на любителей молока из ближайших сел. Именно поэтому на ферме закупили новое оборудование — расширяются. В будущем в очередь на дойку встанут уже полтысячи коров.

Зинаида Белоус, доярка: «Они и без очереди и дерутся, и рогами толкаются, чтобы пройти вперед на дойку!»

С появлением молочной фермы для жителей ближайшего Краскино появилось 25 рабочих мест. Работают доярками, механизаторами, ветеринарами. Пока вакансий здесь нет, но все может измениться.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]