Владивостокские активисты очистили от мусора пляж и парковую зону Моргородка. Видеорепортаж Марии Ежевской и Евгении Егошиной
В рамках месячника чистоты во Владивостоке на уборку пляжа и парковой зоны вышли активисты. Неприметную площадку у станции Морской городок сторонники активного образа жизни решили превратить в спортивную зону. Начали с уборки. Сколько мусора вывезли добровольцы?
Из заброшенного парка и пляжа — в спортивную площадку. Поклонники здорового образа жизни собрались вместе на масштабный субботник. Территорию у станции Морской городок решили преобразить. Сейчас здесь горы мусора, не все отдыхающие считают нужным убирать за собой.
Независимые партнеры компании Herbalife решили в корне поменять ситуацию, чтобы вместе приходить сюда на зарядку и заниматься спортом в красивом и чистом городе.
- Пришло более 50 человек. Площадь, начиная от пляжа и в парковую зону. Достаточно большую площадь нам сегодняшний день предстоит убрать.
- Чтобы сюда можно было прийти с детьми и не наступать на бычки, бутылки и т.д.
- Мы красивый город, зеленый. Очень не приятно, что здесь много мусора. И кому-то это надо делать.
Добровольцы выходят на субботник не впервые. Инициативных горожан знают и городские власти. Именно поэтому они обратились в компанию с просьбой помочь привести в надлежащий вид неухоженную территорию.
Виктор Плетнёв, заместитель начальника административно-территориального управления Первореченскго района: «Компания Herbalife уже не первый год с нами сотрудничает. Это очень неравнодушные люди к чистоте и порядку. Этот участок пользуется спросом у местных жителей, но так как здесь нет хозяина, мусор постоянно».
На акцию владивостокцы пришли семьями. Быстро и дружно разобрали свалки, прошлись по зарослям, очистили и береговую полосу.
- У нас клуб здорового образа жизни, мы помогаем людям разобраться в вопросах питания. А также приобщаем к спорту и активному образу жизни. Чистота нашего города — это наше лицо. И мы всегда охотно откликаемся на предложения администрации.
- Мы любим наш город. Мы за чистоту!
- Мы хотим навести порядок в каждом уголке нашего города.
- Просто под впечатлением, что мы насобирали целый КамАЗ мусора с такого маленького места.
Грузовик мусора — за час работы. Активисты надеются, горожане заметят их труды и сохранят живописный уголок Владивостока в чистоте.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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