В рамках месячника чистоты во Владивостоке на уборку пляжа и парковой зоны вышли активисты. Неприметную площадку у станции Морской городок сторонники активного образа жизни решили превратить в спортивную зону. Начали с уборки. Сколько мусора вывезли добровольцы?

Из заброшенного парка и пляжа — в спортивную площадку. Поклонники здорового образа жизни собрались вместе на масштабный субботник. Территорию у станции Морской городок решили преобразить. Сейчас здесь горы мусора, не все отдыхающие считают нужным убирать за собой.

Независимые партнеры компании Herbalife решили в корне поменять ситуацию, чтобы вместе приходить сюда на зарядку и заниматься спортом в красивом и чистом городе.

- Пришло более 50 человек. Площадь, начиная от пляжа и в парковую зону. Достаточно большую площадь нам сегодняшний день предстоит убрать.

- Чтобы сюда можно было прийти с детьми и не наступать на бычки, бутылки и т.д.

- Мы красивый город, зеленый. Очень не приятно, что здесь много мусора. И кому-то это надо делать.

Добровольцы выходят на субботник не впервые. Инициативных горожан знают и городские власти. Именно поэтому они обратились в компанию с просьбой помочь привести в надлежащий вид неухоженную территорию.

Виктор Плетнёв, заместитель начальника административно-территориального управления Первореченскго района: «Компания Herbalife уже не первый год с нами сотрудничает. Это очень неравнодушные люди к чистоте и порядку. Этот участок пользуется спросом у местных жителей, но так как здесь нет хозяина, мусор постоянно».

На акцию владивостокцы пришли семьями. Быстро и дружно разобрали свалки, прошлись по зарослям, очистили и береговую полосу.

- У нас клуб здорового образа жизни, мы помогаем людям разобраться в вопросах питания. А также приобщаем к спорту и активному образу жизни. Чистота нашего города — это наше лицо. И мы всегда охотно откликаемся на предложения администрации.

- Мы любим наш город. Мы за чистоту!

- Мы хотим навести порядок в каждом уголке нашего города.

- Просто под впечатлением, что мы насобирали целый КамАЗ мусора с такого маленького места.

Грузовик мусора — за час работы. Активисты надеются, горожане заметят их труды и сохранят живописный уголок Владивостока в чистоте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]