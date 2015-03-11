Хмельной квас пытались передать в одно из приморских СИЗО
В СИЗО-2 ГУФСИН в Уссурийске пресечена попытка передачи алкогольных напитков ухищренным способом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.
При досмотре передачи на имя одного из следственно-арестованных сотрудник отдела режима обнаружила и изъяла спиртосодержащую жидкость. Алкоголь пытались передать на режимную территорию под видом кваса, добавив спиртное в напиток. Гражданин, который принес «квас», признался, что действительно пытался передать арестованному алкоголь.
В настоящий момент протокол об административном правонарушении передан в суд.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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