Хмельной квас пытались передать в одно из приморских СИЗО

В СИЗО-2 ГУФСИН в Уссурийске пресечена попытка передачи алкогольных напитков ухищренным способом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.

При досмотре передачи на имя одного из следственно-арестованных сотрудник отдела режима обнаружила и изъяла спиртосодержащую жидкость. Алкоголь пытались передать на режимную территорию под видом кваса, добавив спиртное в напиток. Гражданин, который принес «квас», признался, что действительно пытался передать арестованному алкоголь.

В настоящий момент протокол об административном правонарушении передан в суд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]