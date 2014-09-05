Крупнейшая китайская корпорация намерена построить зерновой терминал в Приморье

Зерновой терминал в Славянке может быть построен крупной китайской корпорацией — группой компаний «Порт Хэбэй». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Порт Хэбэй» — государственная корпорация, которая представляет собой комплекс предприятий, занимающихся строительством, развитием, ведением хозяйственной деятельности, управлением, а также финансированием портов в Китае. В состав акционеров ООО «Порт Хэбэй» входят 52 инвестиционные компании. На сегодняшний день это самое крупное в мире предприятие в области перевозки насыпных грузов. Мощность компании достигает 400 миллионов тонн, а общий объем прибыли предприятия превышает 3 миллиарда юаней в год.

Сейчас компания намерена сотрудничать с приморской стороной и начать строительстве специализированного грузового терминала.

Китайская компания уже начала работу над проектом. В частности, в данный момент по приглашению инвесторов специалисты крупнейшей транспортной корпорации Китая China Communications Construction Corporation (СССС) приступили к исследованиям, необходимым для проектирования терминала.

На первом этапе планируется создание причала для перегрузки зерновых грузов для судов с водоизмещением 50 тысяч тонн. Также проект будет включать в себя мощности для хранения зерна, участок железной дороги для обслуживания терминала, систему транспортировки и погрузки зерна на судно.

Терминал должен стать важным транспортным узлом для развития импорто-экспортного товарооборота между Россией и Китаем и позволит перегружать не только зерно, но и топливные пеллеты.

Инвесторы рассчитывают перегружать зерно из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, также импортировать из регионов Дальнего Востока. Пока объем производимой сельхозпродукции в этой части России не очень велик, однако территория активно развивается, поэтому в будущем специалисты рассчитывают увеличить объем транзопераций. Представители китайской стороны планируют добиться объема перевалки в 2 миллиона тонн.

Для работы нового терминала необходима сопутствующая инфраструктура, поэтому инвестор готов строить и реконструировать участки железных дорог, связывающих Славянку с китайской территорий. Отмечено, что ООО «Порт Хэбэй» намерена участвовать в том числе в развитии логистической составляющей проекта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]