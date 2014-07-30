«Вести: Приморье. Интервью»: Константин Новоселов: «Каждый университет должен стараться превратиться в кремниевую долину»
«Вести: Приморье. Интервью» с Константином Новоселовым, лауреатом Нобелевской премии по физике (2010 год).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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