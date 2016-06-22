«Вести: Приморье»: Почему приморцы гибнут на отдыхе в родном крае?

В Андреевке погибли люди, которые катались на парашюте, привязанном к катеру. Система крепления оказалась ненадежной, из-за ошибки инструктора людей не зафиксировали к страховочному жилету и подвесной системе парашюта. Мужчина и женщина упали с высоты примерно 50 метров и разбились о воду. Почему такие случаи попадают в полицейскую хронику каждый купальный сезон? Не пропустите сюжет об этом в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]